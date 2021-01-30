Теракты в Афганистане: 8 погибших, 4 раненых

В результате теракта в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли восемь сотрудников полиции. Как передает "Анадолу", об этом сообщил журналистам пресс-секретарь администрации губернатора Нангархара Атаулла Хогяни, террористы подорвали заминированный автомобиль у полицейского участка в населенном пункте Гандумак уезда Ширзад.

Замглавы провинциального совета Нангархара Убаидулла Шинвари сообщил о 14 погибших полицейских в результате теракта.

В то же время в уездах Пул-и Кампани и Селим Керван в Кабуле в результате терактов ранены четверо мирных жителей.

Ответственность за теракт в Нангархар взяло на себя движение «Талибан». Ответственность за взрыв в Кабуле не взяла на себя ни одна группировка.