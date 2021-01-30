Многотысячный митинг в Вене

Несколько тысяч человек вопреки запрету вышли в воскресенье на демонстрацию в Вене против COVID-ограничений, дело дошло до "многочисленных задержаний", сообщило местное издание Kurier.

Третий жесткий локдаун ввели в Австрии с 26 декабря и к настоящему моменту продлили по 7 февраля.

Как отмечает газета, в последние месяцы в Вене и других австрийских городах на выходных проходили демонстрации против ограничительных мер, на которых не соблюдались связанные с COVID-19 меры предосторожности и где появлялись сторонники правового экстремизма. На этих выходных в столице Австрии также должны были пройти акции, однако полиция запретила их проведение.