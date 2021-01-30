Самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

Названы наиболее распространенные виды онкологических заболеваний у мужчин и женщин. В эфире радиостанции "Говорит Москва" онколог Андрей Каприн рассказал, что типы рака различаются по частоте появления у разных полов.

По словам врача, чаще всего у мужчин диагностируют рак трахеи и бронхов. На втором месте - опухоль предстательной железы.

"Рак кожи достаточно часто, - добавил медик. - Четвертое место — желудок, пятое место — ободочная кишка".

У женщин наиболее часто развивается рак молочной железы. На втором месте по распространенности - рак кожи, на третьем - рак матки.

"Четвертое место — ободочная кишка", - заключил специалист.

Он отметил, что генетическая предрасположенность влияет на развитие заболевания не так уж часто - только в 15-20% случаев. А по-настоящему частая причина - неправильный образ жизни. Так, медик советует отказаться от курения, злоупотребления алкоголем и употребления в пищу красного мяса. Также важно в целом следить за рационом, чтобы не развивалось ожирение, которое тоже может провоцировать, например, рак ободочной кишки.

Наконец, указал онколог, требуется регулярно проходить медосмотр. В возрасте 19-39 лет достаточно проверяться на онкологию раз в три года, после 40 лет - каждый год.