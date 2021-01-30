Айдын Керимов, автор haqqin.az 22:15

Годовщина создания армянских вооруженных сил вызвала ряд заявлений военно-политического руководства Армении, сказать про которые можно только одно: хоть стой, хоть падай. В этот день, который с полным на то основанием можно, да и нужно, назвать днём реваншистского угара, большие чины в Ереване ураганили и отжигали не по-детски. Каждый час информационные ленты приносили такие цитаты армянских «стратегов» и «лидеров», что происходящее все больше становилось похожим на юмористическое шоу не самого высокого пошиба.

Временами возникало ощущение, что военно-политическое кубло Армении – инопланетяне. Поскольку то, что они говорили, - никакого отношения к реальности не имело. Какую бы тему все эти саргсяны, гаспаряны и кочаряны ни затрагивали – получалась сплошная сказка про Золушку. Ну, вы помните, когда там карета превращалась в тыкву, лошади в крыс и прочие трансформации. «Вооруженные силы с честью приняли вызов, брошенный им 27 сентября 2020 года и, 44 дня героически противостоя в несколько раз превосходящему их противнику, выполнили свою боевую задачу», - ни разу не покраснев и от смущения не запнувшись выдал в поздравительном обращении начальник Генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян. В этом предложении прекрасно всё! И про «честь», и «в несколько раз превосходящий противник», и особенно - «выполненная боевая задача». Одного абзаца оказалось вполне достаточно, для того чтобы показать, что главный военный теоретик Армении совершенно некомпетентен, а «мозг армии», которым и является Генеральный штаб в любой стране, страдает тяжелой формой склероза.

Никакого такого «превосходства в несколько раз» не существовало. Азербайджанская армия била противника не количеством, а качеством, побеждала за счет более высокой выучки и подготовки личного состава, грамотного планирования и использования новых форм ведения боевых действий. По большому счету азербайджанский Генеральный штаб оказался на две головы выше сумрачного армянского военного гения: если в Баку готовились вести войну XXI века, то в Ереване – конца века двадцатого. Что называется – почувствуйте разницу. Соответственно различались и уровни стратегического планирования, и заявки на вооружение войск. Теперь о беспощадном склерозе, плавно переходящем в случае Еревана в тотальный маразм, тот самый, когда «маразм крепчал и танки наши быстры». Да, дорогой читатель, речь о ней, о «выполненной боевой задаче». Если в Армении забыли, то мы напомним, что директивными документами боевая задача ВС Армении в Карабахском конфликте определялась следующим образом: - сохранение неприкосновенности оккупационных территорий; - нанесение азербайджанской группировке неприемлемых для нее потерь в ходе оборонительных боев; - переход в контрнаступление и развитие военного успеха насколько возможно. И какие же основания у главы армянского генерального штаба полагать, что эта боевая задача была выполнена? Не заметить, что все произошло ровно наоборот, что карета превратилась в тыкву, а не в «мерседес», может только инопланетянин или человек, живущий, мягко говоря, в параллельной реальности. Впрочем, шайтан с ним, с Гаспаряном. В конце концов чем дольше этот уникум будет во главе армянского генштаба – тем лучше армии Азербайджана, поскольку этот «гений войны» из тех, о которых русские говорят: «Дурака и в церкви бьют». Обратимся к заявлениям других выдающихся фигур армянского паноптикума. «Армянская армия еще покажет силу своего кулака и напомнит врагу его недавнее постыдное прошлое, - написал третий президент Армении Серж Саргсян в своем послании по случаю Дня армии. – Ты не побеждена, я тебя хорошо знаю – тебя предали, тебя ударили в спину, тяжело ранили, а до этого, в последние годы, сделали все, чтобы тебя скомпрометировать и ослабить, но ты без остатка исполнила свой долг».