Саргсян превратился в тыкву, Кочарян в крысу, Гаспарян в лохмотья… не наша сказка
Годовщина создания армянских вооруженных сил вызвала ряд заявлений военно-политического руководства Армении, сказать про которые можно только одно: хоть стой, хоть падай.
В этот день, который с полным на то основанием можно, да и нужно, назвать днём реваншистского угара, большие чины в Ереване ураганили и отжигали не по-детски. Каждый час информационные ленты приносили такие цитаты армянских «стратегов» и «лидеров», что происходящее все больше становилось похожим на юмористическое шоу не самого высокого пошиба.
Временами возникало ощущение, что военно-политическое кубло Армении – инопланетяне. Поскольку то, что они говорили, - никакого отношения к реальности не имело. Какую бы тему все эти саргсяны, гаспаряны и кочаряны ни затрагивали – получалась сплошная сказка про Золушку. Ну, вы помните, когда там карета превращалась в тыкву, лошади в крыс и прочие трансформации.
«Вооруженные силы с честью приняли вызов, брошенный им 27 сентября 2020 года и, 44 дня героически противостоя в несколько раз превосходящему их противнику, выполнили свою боевую задачу», - ни разу не покраснев и от смущения не запнувшись выдал в поздравительном обращении начальник Генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян.
В этом предложении прекрасно всё! И про «честь», и «в несколько раз превосходящий противник», и особенно - «выполненная боевая задача». Одного абзаца оказалось вполне достаточно, для того чтобы показать, что главный военный теоретик Армении совершенно некомпетентен, а «мозг армии», которым и является Генеральный штаб в любой стране, страдает тяжелой формой склероза.
Никакого такого «превосходства в несколько раз» не существовало. Азербайджанская армия била противника не количеством, а качеством, побеждала за счет более высокой выучки и подготовки личного состава, грамотного планирования и использования новых форм ведения боевых действий.
По большому счету азербайджанский Генеральный штаб оказался на две головы выше сумрачного армянского военного гения: если в Баку готовились вести войну XXI века, то в Ереване – конца века двадцатого. Что называется – почувствуйте разницу. Соответственно различались и уровни стратегического планирования, и заявки на вооружение войск.
Теперь о беспощадном склерозе, плавно переходящем в случае Еревана в тотальный маразм, тот самый, когда «маразм крепчал и танки наши быстры». Да, дорогой читатель, речь о ней, о «выполненной боевой задаче». Если в Армении забыли, то мы напомним, что директивными документами боевая задача ВС Армении в Карабахском конфликте определялась следующим образом:
- сохранение неприкосновенности оккупационных территорий;
- нанесение азербайджанской группировке неприемлемых для нее потерь в ходе оборонительных боев;
- переход в контрнаступление и развитие военного успеха насколько возможно.
И какие же основания у главы армянского генерального штаба полагать, что эта боевая задача была выполнена? Не заметить, что все произошло ровно наоборот, что карета превратилась в тыкву, а не в «мерседес», может только инопланетянин или человек, живущий, мягко говоря, в параллельной реальности.
Впрочем, шайтан с ним, с Гаспаряном. В конце концов чем дольше этот уникум будет во главе армянского генштаба – тем лучше армии Азербайджана, поскольку этот «гений войны» из тех, о которых русские говорят: «Дурака и в церкви бьют». Обратимся к заявлениям других выдающихся фигур армянского паноптикума.
«Армянская армия еще покажет силу своего кулака и напомнит врагу его недавнее постыдное прошлое, - написал третий президент Армении Серж Саргсян в своем послании по случаю Дня армии. – Ты не побеждена, я тебя хорошо знаю – тебя предали, тебя ударили в спину, тяжело ранили, а до этого, в последние годы, сделали все, чтобы тебя скомпрометировать и ослабить, но ты без остатка исполнила свой долг».
Традиционная армянская забава – перекладывание с больной головы на здоровую в этих словах цветет густым и пышным пустоцветом. Армянским политикам такого уровня вообще не стоит что-то там говорить про предательство и выстрел в ногу собственной армии. Поскольку каждый, подчеркиваю – КАЖДЫЙ из них приложил ручонки свои шаловливые к предательству и обкрадыванию собственной армии. А кто-то, как тот же Саргсян, руки на этом еще и нагрел. Или он думает, что сделки его эмиссаров по продаже оружия на Ближнем Востоке остались тайной?
Любой солдат армянской армии может плюнуть в лицо любому местному политику – и не ошибется. Все виновны, а их крокодиловы слезы и пафос могут вызывать только презрение. Но тем и интересна эта порода обитателей паноптикума, «политик армянский обыкновенный», что плевками и презрениями его не проймешь, а учиться на собственных ошибках он не способен принципиально.
Максимум, что у них получается – это выискивать блох друг на друге. Как делает это второй президент Армении Роберт Кочарян, на днях заявивший, что не может утверждать, будто представители армянской власти - турецкие агенты, но если бы они таковыми были, то случилось бы именно то, что произошло. Намек очевиден: виновны во всем секретные предатели, изменники, внешние силы. Армянские же власти и местная политическая микробиология, гордо именующая себя «истеблишментом», - вся в белых резиновых плащах, к которым и капли дурно пахнущей субстанции не пристанет.
А раз так – то бояться нечего. И эти кубло вновь поднимает головы в свежештопанных резиновых капюшонах. «Армянские ВС очень скоро оправятся от полученных ран и покажут свою силу, одержат еще немало славных побед в духе лучших традиций армянских военнослужащих», - талдычит страдающий склерозом Гаспарян. «Армянская армия еще покажет силу своего кулака», - грозит Саргсян. «Всех порвем!», - вопят на улицах местные реваншисты. «Армения от моря и до моря!», - вторят им грозные интернет-воины в социальных сетях.
Хай, что и говорить, знатный. Махровый реваншизм переполняет головы, начисто вытесняя из них здравый смысл. Поскольку если бы хоть крупица здравомыслия в кипящих ненавистью головах в Ереване присутствовала, то им внезапно стало бы понятно одно: пресловутый «армянский кулак» давно превратился в фигу.
Которую обанкротившиеся представители ереванского политического паноптикума суют во все возможные места, радостно при этом повизгивая. И забывая о том, что подобное рукоблудие в серьезной политике всегда заканчивается очень плохо.