Ливан охватили протесты

Протестные акции прошли в ряде городов Ливана, передает ливанский телеканал "Аль-Джадид".

Люди выходят на улицы своих городов с призывом освободить задержанных полицией граждан и в солидарность с митингующими в Триполи.

Беспорядки и столкновениями между демонстрантами и полицией в этом ливанском городе начались во вторник, 26 января. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса в стране.