Пабло Гонзалес: «Азербайджанцы не стреляли по гостиницам и мирным людям»

Журналист рассказывает, что в самый разгар боевых действий находился в Ханкенди и других оккупированных городах, откуда готовил материалы для испанского информационного агентства EFE, баскской газеты Gara, Voice of America, нескольких польских изданий и латиноамериканского телевидения.

Российское издание «Лента.ру» опубликовало интервью с испанским журналистом Пабло Гонзалесом, который находился в Нагорном Карабах е во время войны.

Рассказывая об обстрелах городов в Карабахе, Пабло Гонзалес отмечает, что Азербайджанская армия атаковала лишь военные цели.

«Все-таки азербайджанцы пытались бить по конкретным целям — например, по системам ПВО. Когда бомбили город, целенаправленно гражданские объекты не трогали, в том числе гостиницы и места с большим скоплением мирных людей. Не стреляли даже в президентский дворец, хотя при желании попасть в него было очень легко — здание хорошо видно», - отмечает журналист.

В частности, журналист коснулся и ударов по городу Агдере (Мардакерт).

«Ни для кого не секрет, что из самого города стреляла армянская артиллерия, и поэтому по нему стреляли азербайджанцы», - сказал он.