Американский рэпер вставит в лоб бриллиант за 24 миллиона долларов

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) купил бриллиант за 24 миллиона долларов для имплантации в лоб. Об этом он написал в Twitter.

По данным издания Revolt, хип-хоп-исполнитель приобрел розовый бриллиант весом в 10 карат. Он признался, что начал копить в 2017 году после того, как впервые увидел настоящий бриллиант такого цвета. При этом алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая дом и автомобили, в том числе компании Bugatti.

Выполнять имплантацию камня в лоб рэпера будет известный ювелир Эллиот Эллианте, работающий со знаменитостями.