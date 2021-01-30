Президент Чехии за российскую вакцину

Президент Чехии Милош Земан заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть задействована в стране. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Частота один».

«Не имею ничего против того, если специалисты решат, чтобы этот препарат был бы задействован и у нас в Чехии», — говорится в сообщении.

Президент добавил, что отечественные эпидемиологи уже рекомендовали «Спутник V» к применению в Чехии. Поэтому в случае необходимости он готов обратиться к России «с просьбой о помощи» в борьбе с коронавирусом.