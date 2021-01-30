Вода в Азербайджане осталась без субсидий и подорожала вдвое по горячим следам
Давно уже СМИ не упоминали работу Тарифного совета – цены были стабильны, как и вся экономика в целом. Но с начала текущего года, а прошел всего месяц, тарифный регулятор громко заявил о себе уже второй раз. Вернее, не о себе, а о росте тарифов. В начале месяца подорожал бензин марки АИ-92 (на 0,10 AZN) и дизельное топливо (на 0,20 AZN). А теперь настала очередь и воды, тарифы на которую выросли вдвое.
В принципе, это было ожидаемо. Последние изменения тарифов в Азербайджане были отмечены после глобального финансово-экономического кризиса в середине прошлого десятилетия. Но страна довольно быстро выправила свою экономику, и последовали несколько лет, когда в экономике особых потрясений не наблюдалось. Правительство продолжало субсидировать ряд наиболее социально важных сфер – бюджет и рынок позволяли это делать без особого риска. Но грянул новый кризис, кризис коронавирусный, который потряс глобальную экономику, как мощное землетрясение трясет хилую лачугу.
Не остался в стороне и Азербайджан. Более того, здесь к потерям от пандемии прибавились и огромные расходы, связанные с 44-дневной Отечественной войной. Сколько миллиардов манатов потрачено на борьбу с пандемией и вызванными ею последствиями, правительство не скрывает. А сколько денег ушло на проведение победоносной войны, не скажет никто – военная тайна. Хотя нетрудно предположить, что их объем вполне соизмерим с расходами на пандемию.
Да, Азербайджан перенес все это относительно безболезненно. Правда, запасы, в том числе и стратегические валютные резервы, у нас не иссякли, но пора подумать и о верном их использовании. Не случайно ведь глава государства еще в прошлом году отмечал, что многие крупные госкомпании получают субсидии, вместо того чтобы выплачивать в бюджет дивиденды. И потребовал навести порядок.
А как навести порядок без субсидий? Расходы-то, скажем, ОАО «Азерсу» растут, что видно невооруженным глазом. В Баку, к примеру, всегда наблюдалась нехватка воды, не говоря уже о ее качестве. А в последние годы с подачей воды проблем практически нет, улучшается ее качество, решается вопрос канализации на окраинах. В короткий срок налажена подача воды в освобожденный исторический и культурный центр – город Шушу, причем из нескольких источников. Ведется большая работа по строительству водопроводов и в другие города и села на освобожденных землях. А какая опасная ситуация создалась в этой сфере минувшим летом, когда воды Каспия потекли в русло Куры, и вспоминать не хочется.
И растет не только зона охвата водоснабжения, но и затраты на электроэнергию, материалы, транспорт и ремонт, растет число сотрудников и их зарплата. А действующие тарифы не покрывают эти расходы. С целью устранения проблем в данной сфере, повышения качества услуг, обеспечения потребителей качественной и бесперебойной питьевой водой, реконструкции систем водоснабжения и канализации из госбюджета ежегодно выделяются средства в виде инвестиций. И миллионные субсидии выделяются ежегодно, только в этом году на эти цели предусмотрены 45 млн манатов.
Вот причины пересмотра тарифов на услуги водоснабжения и сброса сточных вод. А тарифное регулирование позволит оздоровить финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Азерсу». Тем самым будут созданы условия для дальнейшего расширения зоны охвата бесперебойного водоснабжения, сформированы дополнительные возможности для усиления социальной защиты работников акционерного общества. Это позволит прекратить выделение средств ОАО «Азерсу» из госбюджета, и появится возможность для освобождения этих средств. А освободившиеся бюджетные средства будут направлены на социальные меры в соответствии с проводимой в стране системной и устойчивой социальной политикой.
Да, государство возложило часть своих расходов на плечи населения, но это оправдано. Не подумайте, что мы выступаем за рост расходов населения. Нет, мы и сами входим в эту категорию, и платить лишние деньги не хочется. Но есть ведь и справедливость, за каждый товар надо платить его стоимость, в том числе и за воду. Ведь госсубсидии способствуют тому, что мы неэкономно расходуем дешевую воду, которая с каждым годом становится все дефицитнее. Достаточно вспомнить, как текут по центральным бакинским улицам мыльные ручейки после мойки автомобилей. Как какой-то «добрый» человек обильно поливает свой двор питьевой водой. Здесь, конечно, есть вина и работников «Азерсу» - вся эта вода минует счетчики на их глазах. Но двойное повышение цен на воду, думается, предотвратит и такие утечки.
Ведь тарифы за воду действительно будут кусаться. С 1 февраля мы будем платить за каждый кубометр воды, включая НДС, 70 гяпиков для городов Баку, Сумгаит, Хырдалан и Абшеронского района и 60 гяпиков - для других административных территориальных единиц. А за услуги по сбросу сточных вод – 30 гяпиков за кубометр по всей стране. Так что каждый использованный и вылитый в канализацию кубометр воды будет обходиться нам в 1 манат. Такой дорогой водой поливать двор или мыть машину какому-то «крутому парню» будет нелегко. Да и от «Азерсу» можно будет теперь требовать качественную работу – никто не скажет, что наша плата не составляет и половины себестоимости подаваемой воды.