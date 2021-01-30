Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:41

Давно уже СМИ не упоминали работу Тарифного совета – цены были стабильны, как и вся экономика в целом. Но с начала текущего года, а прошел всего месяц, тарифный регулятор громко заявил о себе уже второй раз. Вернее, не о себе, а о росте тарифов. В начале месяца подорожал бензин марки АИ-92 (на 0,10 AZN) и дизельное топливо (на 0,20 AZN). А теперь настала очередь и воды, тарифы на которую выросли вдвое. В принципе, это было ожидаемо. Последние изменения тарифов в Азербайджане были отмечены после глобального финансово-экономического кризиса в середине прошлого десятилетия. Но страна довольно быстро выправила свою экономику, и последовали несколько лет, когда в экономике особых потрясений не наблюдалось. Правительство продолжало субсидировать ряд наиболее социально важных сфер – бюджет и рынок позволяли это делать без особого риска. Но грянул новый кризис, кризис коронавирусный, который потряс глобальную экономику, как мощное землетрясение трясет хилую лачугу.

Не остался в стороне и Азербайджан. Более того, здесь к потерям от пандемии прибавились и огромные расходы, связанные с 44-дневной Отечественной войной. Сколько миллиардов манатов потрачено на борьбу с пандемией и вызванными ею последствиями, правительство не скрывает. А сколько денег ушло на проведение победоносной войны, не скажет никто – военная тайна. Хотя нетрудно предположить, что их объем вполне соизмерим с расходами на пандемию. Да, Азербайджан перенес все это относительно безболезненно. Правда, запасы, в том числе и стратегические валютные резервы, у нас не иссякли, но пора подумать и о верном их использовании. Не случайно ведь глава государства еще в прошлом году отмечал, что многие крупные госкомпании получают субсидии, вместо того чтобы выплачивать в бюджет дивиденды. И потребовал навести порядок. А как навести порядок без субсидий? Расходы-то, скажем, ОАО «Азерсу» растут, что видно невооруженным глазом. В Баку, к примеру, всегда наблюдалась нехватка воды, не говоря уже о ее качестве. А в последние годы с подачей воды проблем практически нет, улучшается ее качество, решается вопрос канализации на окраинах. В короткий срок налажена подача воды в освобожденный исторический и культурный центр – город Шушу, причем из нескольких источников. Ведется большая работа по строительству водопроводов и в другие города и села на освобожденных землях. А какая опасная ситуация создалась в этой сфере минувшим летом, когда воды Каспия потекли в русло Куры, и вспоминать не хочется. И растет не только зона охвата водоснабжения, но и затраты на электроэнергию, материалы, транспорт и ремонт, растет число сотрудников и их зарплата. А действующие тарифы не покрывают эти расходы. С целью устранения проблем в данной сфере, повышения качества услуг, обеспечения потребителей качественной и бесперебойной питьевой водой, реконструкции систем водоснабжения и канализации из госбюджета ежегодно выделяются средства в виде инвестиций. И миллионные субсидии выделяются ежегодно, только в этом году на эти цели предусмотрены 45 млн манатов.