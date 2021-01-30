Крым «поделили» чеченская и армянская мафии

Крым еще в советские времена был местом, куда стекались на отдых не только честные советские граждане — колхозники, нефтяники, шахтеры, работники заводов, инженеры, творческая интеллигенция. Крымский воздух, теплое море, изобилие фруктов, а также здравницы и гнезда азартных игр привлекали любителей легкой наживы, в том числе криминальный элемент. Здесь в карты проигрывались и выигрывались миллионы, процветал бизнес на бильярдных играх.

В постсоветские времена не много изменилось. Ялта — жемчужина южного берега Крыма постепенно стала местом сходок воров в законе со всего бывшего СССР. Во времена Януковича Крым был быстро поделен на зоны влияния «братков», частный бизнес постепенно отжимался ими и переходил в руки бандитов. Обычно для своих сходок они использовали престижные отели с видом на море. Здесь же короновали очередного вора в законе. Все такие лакомые места отдыха были захвачены в результате рэкета и присвоены по праву сильного.

После 2014 года коренные крымчане обеспокоены тем, что к волнам Черного моря стали тянуться не только россияне, которым были обещаны 30 тысяч долларов подъемных на семью за переезд, но и наплывом криминалитета, от которого местные жители успели отвыкнуть. В какой-то момент местные организованные преступные группировки, орудовавшие здесь в 90-е, были разоблачены и пересажаны, а явление практически сошло на нет.

Но сейчас ситуация вновь стала тревожной. Как говорится, свято место пусто не бывает.

По данным, опубликованным порталом espreso.tv, как считают знающие люди, Крым уже поделили чеченская и армянская мафии. Чеченскую группировку боятся даже в российском Министерстве внутренних дел,а в ФСБ знают, что «крыша» над ней «железобетонная».

«Определенно не зря представители крымских провластных средств массовой информации ездили на войну в Нагорный Карабах и вместе с тем приглашали тамошних армян в Крым», - утверждает издание.