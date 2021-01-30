Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы 02:12

В мире практически нет ни одной сферы, которая бы не пострадала из-за пандемии коронавируса. Многие отрасли понесли существенные экономические потери, а некоторые и вовсе перестали функционировать. К числу подобных в первую очередь относятся музеи и выставочные залы. Отсутствие туристов и меры жесткого карантина пагубно сказались на этой сфере деятельности. Между тем периодическое смягчение карантина в Азербайджане включало и возобновление работы музеев и выставочных залов. Естественно, с определенными ограничениями по числу посетителей и строгим соблюдением противоэпидемических мер. Однако, как считают скептики, все оказывалось чистой формальностью. Экскурсантов из местных жителей и прежде было не очень много, групповые посещения школьников и студентов сейчас исключаются, а туристов, основных посетителей музеев и галерей, пока ждать не приходится.

Действительно ли это так или все же культурные объекты страны не будут пустовать даже в пандемийный период? Корреспонденты haqqin.az решили подтвердить или опровергнуть подобные домыслы, став одними из первых после недавнего открытия посетителей нескольких музеев. Знаменитая на весь мир бакинская Девичья башня. Сотрудники этого музея сообщили, что возобновили прием экскурсантов с 25 января, как только Оперштаб вынес решение открыть культурные объекты. И в эти дни, вопреки досужим домыслам, число посетителей доходило почти до ста. Да, конечно, для обычного времени это мало, но ведь коронавирус пока, увы, не исчез – не говоря уже об опасениях заразиться, не все себя чувствуют комфортно в масках и покуда от культурных мероприятий отказываются. «Девичью башню всегда посещало много людей. Шли школьники, туристы, студенты. Здесь даже уроки истории проходили, но сейчас школы работают в онлайн-режиме… Однако все соскучились по настоящим культурным, историческим ценностям. Так что приходят семьями, с детьми, молодые люди небольшими компаниями. В общем, можно сказать, что работу мы возобновили», - уверяют сотрудники музея. А еще они утверждают, что Девичья башня обладает какой-то особой энергетикой, и здесь часто можно наблюдать интересные события.

«Вдруг видишь, стоит парень с букетом цветов и ждет девушку. А через некоторое время он уже делает ей предложение. У нашей знаменитой Башни точно особая энергетика. Это подтверждают и иностранные гости», - рассказывают сотрудники. Журналисты побывали и в старинной Подземной бане (хамам), расположенной у крепостных ворот Гоша гала, где работы по реконструкции и консервации завершились буквально накануне пандемии - в декабре 2019 года. Здесь демонстрируются исторические реликвии, обнаруженные во время археологических раскопок. И на этом объекте тоже были посетители. Зейнаб Аббасова признается, что хоть сама и бакинка, в этом музее впервые. «Очень интересно. Банная культура в Азербайджане существует уже много веков. Система отопления здесь поразительная, изобретенная еще в Средние века. Какие замечательные умельцы были, какая удивительная инженерная идея», - делится впечатлениями посетительница. Не обошли стороной и Дворцовый комплекс Ширваншахов, который всегда был самым посещаемым музеем в Азербайджане. Сотрудники комплекса сообщают, что несмотря на пандемию они продолжают принимать иностранных гостей. «К примеру, вчера были гости из братской Турции. Один из них сказал, что много раз бывал в Баку и всегда обязательно посещает азербайджанские музеи, где очень богатые экспозиции», - говорят здешние работники. В этот момент в музее появилась группа детей, которым показывали места съемок фильма «Волшебный халат». В нижней части комплекса созданы различные инсталляции в 3D пространстве, позволяющие познакомиться с двухвековой давности жизнью обитателей дворца. Все это сопровождается звуковыми эффектами и музыкой, буквально погружая посетителей в атмосферу Средневековья.