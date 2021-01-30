Как сообщают СМИ, на днях вице-премьеры Азербайджана, Армении и России встретились в Москве и обсудили вопросы восстановления транспортной инфраструктуры в Карабах е и Южнокавказском регионе в целом. Политолог Эльдар Намазов высказал haqqin . az свое мнение о результатах переговоров высоких правительственных чинов трех стран.

- Речь на встрече шла о разблокировке региональных транспортных коммуникаций. Почти 30 лет дороги между конфликтующими сторонами не эксплуатировались, к тому же Армения была изолирована со стороны Турции. Понятно, что за десятилетие все дороги пришли в негодность, заросли бурьяном. С чего, по-вашему, следует начинать для восстановления движения в регионе и как открытие коммуникаций скажется на достижении политического согласия между Азербайджаном и Арменией?

- Преимущества открытия коммуникаций вполне очевидны для Азербайджана, Турции, Ирана, России. Единственное общество, которое не обсуждает преимущества открытия границ - Армения. Эта страна фактически давно превратилась в логистический аппендикс, который обходят реализуемые государствами региона значимые международные проекты.

Сегодня практически все публикации в армянской прессе посвящены тому, сколько выиграет от открытия коммуникаций Азербайджан и Турция. Немного говорится о выигрыше России и Ирана, но почти ничего нет о том, какие блага это сулит Армении. В абсолютном большинстве тон всех публикаций армянских СМИ негативный. Акцент делается на то, что открытие коммуникаций позволит Азербайджану и Турции выйти на рынки друг друга, Анкара, мол, сможет поставлять в больших объемах товары в Центральную Азию и т.д.

Между тем, если посмотреть на экономическую ситуацию в Азербайджане, Турции и России, то Армения с ее плачевной экономикой должна бы вроде больше других быть заинтересованной в разблокировке транспортного сообщения. Еревану следовало бы подсчитать, сколько в результате открытия границ будет новых рабочих мест, как все это подстегнет госбюджет, повлияет на развитие ее экономики. Но про это ничего не говорится. Зато подсчитываются плюсы для Турции и Азербайджана. И уж сосем абсурд - делается вывод, что этот проект не выгоден Армении.

Вокруг вопроса коммуникаций создан настолько негативный фон, что вице-премьер Армении специально выступил с заявлением, где заверял своих граждан, что на переговорах по открытию коммуникаций не будет ничего конкретного, нет, мол, никаких договоренностей.

В Армении подсознательно относятся к своей стране не как к государству, а как некому геополитическому проекту, который специально был создан для того, чтобы оказывать давление на соседние Турцию и Азербайджан. Оккупировать их земли, выдвигать территориальные претензии и др. Ну а если относиться к своей стране, как к геополитическому проекту, то ясно, почему в армянском обществе так встретили победу Азербайджана и не приемлют открывающиеся возможности. Там полагают, что если Азербайджан и Турция в чем-то выигрывают, то Армения должна считать себя проигравшей. Ее истеблишмент ведет себя так, будто единственный товар, который армяне могут вынести на международный рынок, это ненависть и территориальные претензии к Баку и Анкаре. Ничего другого в международной кооперации они себе не позволить не могут.

В этом-то и заключаются причина тех бед, которые армянские власти навлекли на свою страну. Президент Армении и многие армянские политологи продолжают выступать с заявлениями, что третьей армянской республике пришел конец и нужно с нуля строить четвертую армянскую республику. Однако с таким подходом, какой мы видим в армянской прессе, и четверную республику ждет та же самая участь, что постигла и прежние. Это будет продолжаться до тех пор, пока армянская элита будет думать о себе как о геополитическом проекте.

- Враждуя с соседними странами, Армения превратилась в регионального изгоя. Потеряла экономическую самостоятельность. За годы карабахского конфликта страна распродала всё - от коньячного завода до национальных железных дорог…

- Владелец железнодорожной системы Армении «Южнокавказские железные дороги» на 100 % является дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги», которое активно поддерживает открытие коммуникаций. В этом случае у «Южнокавказских железных дорог» появятся возможности превратится из убыточной организации в прибыльное предприятие с хорошими коммерческими перспективами. Это видят в Баку, Анкаре, Москве, Тегеране, но на эти преимущества упорно закрывают глаза в Ереване. Думаю, что с таким подходом к данному проекту со стороны Армении переговоры об открытии коммуникаций перейдут из формата 1+1+1 в формат 1+2, где азербайджанские и российские стороны будут обсуждать ход реализации проекта, а российская сторона возьмет на себе миссию объяснить армянским партнерам, что не надо мешать этому процессу. Нет сомнений, что Армения будет торпедировать или саботировать осуществление проекта. Железные дороги Армении находятся во владении российской компании, границы этой страны охраняют российские пограничники, поэтому российской стороне придется в этом процессе, как говорится, играть и за себя и за того парня. То есть Москве придется внушать Еревану, насколько этот проект важен для Армении.

- Как объяснить тот факт, что лидер марионеточного режима в Карабахе Араик Арутюнян перед встречей вице-премьеров в Москве выступил с провокационным заявлением о суверенитете, невозможности возвращения в состав Азербайджана и др.?

- Провокационными заявлениями вокруг недорешенности карабахского вопроса Армения стремится создать напряженный фон вокруг этих переговоров. В частности, глава МИД Армении совершает провокационную поездку в Нагорный Карабах, Арутюнян заявляет, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана и т.д. Все это противоречит духу и букве заключенного 10 ноября трехстороннего соглашения о прекращении огня. Надо называть вещи своими именами: руководство Армении и представители марионеточного режима в Карабахе начали новый виток дипломатической и информационной войны против Азербайджана. И пока неясно, на что они надеются. Всему миру очевиден масштаб человеческих, демографических, экономических потерь Армении в результате 44-дневной войны. Если ее власти уповают на российский фактор, то это очень иллюзорные надежды. Позиция РФ неоднократно однозначно высказывалась президентом Владимиром Путиным: Нагорный Карабах - территория Азербайджана. Именно по этой причине РФ не стала вмешиваться в военные действия. С тех пор в подходе к конфликту и международном праве ничего не изменилось. Если в Армении считают, что начало миротворческой операции что-то изменило в позиции разных стран по отношению к карабахскому конфликту, то это самая большая и непростительная ошибка армянской стороны.

Если хотя бы часть публичных заявлений, которые делают представители армянской власти или марионеточного режима, они попытаются реализовать, то военная операция «железный кулак» будет логически завершена антитеррористической операцией «железный пинок». И на этом все темы, которые так неразумно поднимает армянская сторона, будут окончательно закрыты.

- Может, армянская власть просто играет на публику? Пашинян же сейчас под сильным давлением оппозиции, тяжелых итогов поражения в войне, социально-экономического кризиса…

- Внутриполитическая ситуация в Армении, безусловно, влияет на те суждения, которые озвучивает армянская власть. Это понимают в Азербайджане, понимает и международное сообщество. Показателен в связи с этим ответ главы МИД Германии Хайко Мааса на вопрос о будущем Нагорного Карабаха. Он особо подчеркнул, что в обеих странах должна быть стабильность. Понятно, что Маас имел в виду не Азербайджан, а Армению, ситуация в которой остается неопределенной. Пока не ясно, по какому пути пойдет эта страна и какую политику она будет вести в будущем. Однако никто не должен игнорировать законные интересы Азербайджана. Его территориальную целостность и суверенитет. Один раз весь мир уже увидел, что бывает, когда эти интересы игнорируются.

- В армянских СМИ появилась информация о том, что организации армянской диаспоры, такие как Всеармянский фонд «Хайастан» и другие, за 27 лет оккупации вложили в 7 районов в Нагорном Карабахе, находящихся ныне под контролем азербайджанской стороны, почти 120 млн долларов…

- Судя снятым на освобожденных землях видео Министерства обороны и видеокадрам поездки президента в эти районы, никаких инвестиций не было и в помине. Cейчас даже армянская оппозиция говорит, что в Нагорный Карабах не вкладывались инвестиции именно потому, что было понимание - рано или поздно, миром или войной, придется возвращать эти земли. Деньги диаспоры следует искать в карманах армянских политиков-олигархов, значительная часть их богатств была добыта не за счет нищей Армении, а за счет средств, которые собирала армянская диаспора в разных странах. Не зря диаспора в России и ряде других стран заявила, что прекращает сбор средств для помощи Армении, пока не выяснится судьба тех денег, которые ранее были отправлены в страну и которые якобы были потрачены на инвестиционные проекты в Карабахе. Дело дошло до того, что требуют отчет не только от Кочаряна и Саргсяна, но и по выделенным фондом «Хайастан» средствам на инвестиции уже при правлении Пашиняна.

Насколько можно судить по армянским СМИ, существует несколько схем, как эти деньги разворовывались. Это и на якобы переселение ливанских армян, и путем завышения числа населения Нагорного Карабаха. Известно, что на самом деле там проживало около 60 тысяч армян. Из них половина - 30 тысяч - незаконно. То есть армяне, которые до 88-го года не жили в Карабахе. Это люди из других регионов Азербайджана и из Армении. То есть примерно половина тех, кто обосновался в Карабахе, не имели права там проживать. И вот теперь по документам ОБСЕ местным населением Нагорного Карабаха будут считаться только люди, которые там проживали и были прописаны на начало конфликта в 1988 году. И до сих пор армянская сторона не дает точных данных о том, сколько армян переехали из Карабаха в Армению, сколько реально вернулись обратно.

Выдаются фейковые цифры о тех, кто по Лачынскому коридору пересек границу из Армении в Карабах, но нет цифр, сколько на этих же рейсовых автобусах выехали обратно в Армению. Сейчас губернаторы некоторых армянских провинций говорят, что 70% прибывших из Нагорного Карабаха беженцев до сих пор живут в Армении. Армянская сторона упорно скрывает реальные цифры, завышает количество населения для того, что бы присваивать средства, которые присылают международные организации. Поэтому ни по одному из показателей нет действительных цифр. Даже глава МИД РФ отметил, что до сих пор Армения не может представить число и списки пропавших без вести в 44-дневной войне. Азербайджанская сторона сделала это сразу же, как только была достигнута договоренность. Но Армения не объявляет это и не передает сведения международным посредникам. Абсолютно фейковое государство, второе такое государство на международной арене трудно найти…