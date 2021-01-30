В школах начались занятия

С 1 февраля восстанавливается учебный процесс в подготовительных группах, дошкольных образовательных группах, а также обучение на начальном уровне школьного образования в традиционной форме с учетом санитарно-гигиенических карантинных требований.

Как сообщает haqqin.az, очное обучение будет проходить трижды в неделю в школах Баку, Сумгаита и Апшерона, 4-5 раз в неделю - в школах в других районах и городах страны. В остальные дни учащиеся будут продолжать обучение дистанционно.