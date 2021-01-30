Нефтяные гиганты могут объединиться?

Генеральные директора американских нефтедобывающих компаний Exxon и Chevron в начале года провели предварительные переговоры о возможности объединения двух компаний, передает Reuters со ссылкой на анонимных собеседников.

По их словам, в случае объединения двух крупнейших американских добытчиков оно могло стать крупнейшим в истории слиянием компаний. Рыночная капитализации Exxon и Chevron, отмечает Reuters, составляет $190 млрд и $164 млрд соответственно. Exxon и Chevron отказались от комментариев. Собеседники агентства отметили, что переговоры не получат дальнейшего продолжения.

Как рассказал один из источников агентства, переговоры прошли между гендиректорами Exxon Дарреном Вудсом и Chevron Майком Виртом. По его словам, они касались подготовки юридических документов, в том числе по процедуре обсуждения возможного слияния. Выяснить, почему переговоры были окончены, агентству не удалось.

Агентство отмечает, что сам факт переговоров о возможном слиянии двух нефтяных компаний свидетельствуют о давлении, с которым столкнулись лидеры ТЭК, когда началась пандемия COVID-19 и упали цены на нефть. Exxon и Chevron занимают первое и второе места среди публичных нефтедобывающих компаний, в большую четверку также входят Shell и BP.