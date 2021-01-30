В Израиле продлили карантин

Правительство Израиля проголосовало за продление до 5 февраля тотального карантина, который был введен 8 января. Как передает ТАСС, об этом сообщило министерство здравоохранения еврейского государства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал правительство для обсуждения продления карантина, в ходе которого правительство одобрило продление действующего тотального карантина, в соответствии с существующими подробными правилами, дополнительно на пять дней, до 07:00 (09:00 по бакинскому времени) 5 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минздрава Израиля.

Отмечается, что правительство вновь соберется для обсуждения дальнейших действий, связанных с пандемией, 3 февраля.

Израильтянам в рамках действующих ограничений запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы более пяти человек в помещении и более 10 - на открытом воздухе. Также нельзя удаляться более чем на 1 тыс. метров от места жительства без уважительной причины и находиться в домах посторонних людей, закрыты все увеселительные заведения, рестораны и кафе работают только с доставкой на дом. За нарушение предписаний Минздрава о максимальном удалении от дома в Израиле введен штраф в размере 500 шекелей, такое же наказание предусмотрено за отсутствие защитной маски.