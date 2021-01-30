Жителей Баку задержали в Загатале с партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Загатальского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны ранее судимые за кражи Эльнур Самедов и житель Баку Джейхун Акберов. При осмотре автомобиля KIA, которым управлял Д.Акберов, было обнаружено более 212 граммов героина и 105 граммов метамфетамина (наркотического средства с высоким психотропным действием).

В ходе расследования было установлено, что Самедов вместе с Акберовым - соседом по съемному дому в Баку - приехал в Загаталу на KIA с намерением продать наркотики. Полиция задержала их при попытке продать наркотики.

В следственном отделе Загатальского районного отдела полиции возбуждено уголовное дело, выясняется причастность задержанных к другим преступлениям.