В Казахстане началась вакцинация российским «Спутником V»

1 февраля в Казахстане стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Первая партия препарата была доставлена в Казахстан накануне.

Первыми в очереди на получение российской вакцины стали медики, сотрудники правоохранительных органов, военные и другие представители профессий, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом.

Вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и замминистра здравоохранения Ажар Гиният уже ривились российской вакциной, сообщает Sputnik Казахстан. Сначала представители Минздрава прошли осмотр у врача. После получения прививки они будут находиться под наблюдением 30 минут.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной поэтапной вакцинации населения.