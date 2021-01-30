«Британский сценарий»: в Китае спрогнозировали упадок США

Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун выразил мнение, что упадок Соединенных Штатов будет проходить по сценарию распада Британской империи.

«Соединенное Королевство долгое время было самой могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий», – приводит слова Сюэтуна РИА Новости.

Он признался, что его не шокирует и не удивляет этот процесс в Соединенных Штатах. «Со временем все империи приходят в упадок, ничего не изменится в ближайшие тысячелетия. Великие державы переживают три фазы: рассвет, застой и упадок», – заявил политолог журналу Spiegel.

Сюэтун также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.