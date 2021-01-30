Названы необычные симптомы нехватки витамина D

Американский фармацевт Сьюзи Коэн на своем сайте рассказала о необычных симптомах нехватки витамина D. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметила, что при недостатке данного витамина могут проявиться «акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай».

Коэн посоветовала рассказывать врачам обо всех симптомах, так как это поможет медикам понять, связаны ли они между собой.

Другими признаками дефицита витамина D она назвала высокий уровень сахара, высыпания на коже, эректильную дисфункцию, проблемы с мочеиспусканием и перхоть.

Чтобы избежать недостатка витаминов, стоит употреблять продукты с высоким содержанием витамина D, а также принимать витаминные комплексы, но только после консультации с врачом.