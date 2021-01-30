TƏBİB обратилось к гражданам: доверяйте только официальной информации

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило заявление о голосовом сообщении в WhatsApp в связи с новым штаммом коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на TƏBİB.

Согласно сообщению в WhatsApp, "новый штамм больше всего распространяется среди детей и приводит к летальному исходу", а также "больницы для больных коронавирусом оснащены койками для детей".

"В связи с этим заявляем, что, по официальным данным ВОЗ, никаких фактов того, что заболевание новым штаммом коронавируса протекает тяжелее и он широко распространяется среди детей, нет. Не исключается более высокая скорость заражаемости, связанная с новым штаммом, и соответственно рост числа зараженных, однако этот штамм коронавируса в Азербайджане пока не зафиксирован", - говорится в заявлении TƏBİB.

В структуре подчеркнули, что информация о факте распространения подобных слухов посредством этой массовой рассылки, вызвавших ажиотаж в обществе, представлена в надлежащие структуры для расследования. "Просим граждан доверять только официальной информации", - сказали в TƏBİB.