ЧП в торговом центре «Садарак»: есть погибший
В торговом центре «Садарак» на территории Гарадагского района во время ремонтно-строительных работ произошел несчастный случай.
В правоохранительных органах haqqin.az сообщили, что при подъеме строительных материалов в трехэтажном магазине в ТЦ «Садарак» в результате обрыва троса лифта рабочий Эльсевар Азизов (1995 г.р.) получил телесные повреждения различной степени тяжести, Рафет Ашрафов (1998 г.р.) скончался на месте от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится следствие.