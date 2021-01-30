Скандал в Минобороны Армении: боеприпасы на миллион долларов оказались негодными

Поставщик боеприпасов Министерству обороны Армении обвиняется в масштабных махинациях. Как сообщает «Новости Армении» со ссылкой на пресс-службу Службы национальной безопасности, председатель совета зарегистрированной за границей компании Давид Галстян вступил в сговор с директором той же компании с целью прикарманить крупную сумму денег. От имени компании они заключили с Министерством обороны Армении договор на поставки боеприпасов в 2018 году.

Вместо предмета поставок обманным путем, скрыв несоответствие тактико-технических характеристик, они поставили Минобороны Армении боеприпасы чешского производства 1977 года стоимостью 1 миллион 83 тысячи долларов. Эти боеприпасы не соответствовали имеющему вооружению и условиям горной местности, что в итоге привело к невозможности их эффективного использования.

Галстян привлечен в качестве обвиняемого, представлено ходатайство об аресте. В рамках того же дела предъявлено обвинение директору компании, также представлено ходатайство об аресте. Приняты меры для выяснения нанесенного государству ущерба и всех обстоятельств махинации.

В отношении Давида Галстяна в СНБ расследуется еще несколько дел по коррупции и злоупотреблениям во время поставок вооружения Минобороны.