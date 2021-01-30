В Азербайджане началась вакцинация граждан старше 65 лет

С 1 февраля в Азербайджане начинается вакцинация граждан старше 65 лет.

Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане началась 18 января. В первую очередь к вакцинации были привлечены медицинские работники. Помимо медработников к группе повышенного риска относятся лица старше 65 лет и персонал, задействованный в противоэпидемических мероприятиях правоохранительных органов. Потому на первом этапе решено вакцинировать их.

На втором этапе будут вакцинированы граждане в возрасте 50 лет и старше хотя бы с одним хроническим заболеванием из группы высокого риска (хронические заболевания дыхательной системы, сахарный диабет, ожирение и т.д.).