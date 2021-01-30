В воскресенье местная государственная телерадиокомпания MRTV внезапно сообщила на своей странице в Facebook, что не может вести трансляцию по техническим причинам. Затем стало известно, что в крупных городах Мьянмы начались проблемы со связью.

Аккурат сегодня должно было состояться первое заседание нового парламента Мьянмы, после того как на ноябрьских выборах местная Национальная лига за демократию победила с большим перевесом Партию солидарности и развития, которую поддерживали военные. Но что-то пошло не так…

А ранним утром 1 февраля пришли сообщения о том, что военные задержали государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других высокопоставленных должностных лиц правящей Национальной лиги за демократию (НЛД).

И ведь всего три дня прошло с момента, когда представители армии отказались исключить возможность военного переворота, если их требование расследовать предполагаемые случаи фальсификации на выборах не будет принято во внимание. Более того, потребовали отставки членов Центральной избирательной комиссии, пересчета голосов и отмены созыва нового парламента.

Гражданская власть демарш генералов проигнорировала, и вот результат: в стране военный переворот. На один год введено чрезвычайное положение, в течение которого, в соответствии с разделом 417 действующей Конституции от 2008 года, вся власть переходит военным.

Вице-президент и отставной генерал-лейтенант Мьин Све назначен исполняющим обязанности президента. Государственная власть передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аун Хлайну. Продолжаются аресты главных министров штатов и округов, а также активистов НЛД.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже заявила, что Соединенные Штаты следят за событиями в Мьянме. «США выступают против любых попыток изменить исход недавних выборов или воспрепятствовать демократической передаче власти в Мьянме и примут меры против виновных, если эти шаги не будут отменены», — подчеркнула она.

Позиция Вашингтона вполне ясна, поскольку для них «икона демократии» Аун Сан Су Чжи куда предпочтительнее прокитайски настроенных генералов.

Ну а если вспомнить, что Мьянма – страна, наводненная оружием, с глубокими разногласиями по этническому и религиозному признаку, страна, где миллионы людей едва могут прокормить себя, то становится ясным – политический год в этой части Юго-Восточной Азии будет очень жарким.