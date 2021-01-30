Новая кампания для предпринимателей от Банк Республика

Банк Республика, уделяющий особое внимание развитию корпоративного банкинга в Азербайджане, с 1 февраля запускает новую кампанию «Надежный партнер», в рамках которой предприниматели смогут получить дополнительные преимущества и выгоды.

Ищете банк, который станет надежным партнером для развития вашего бизнеса в новом году? Предпочитаете банк, который предлагает более выгодные условия? Хотите открыть счет и управлять им удаленно, не приходя в банк? Тогда Банк Республика к вашим услугам!

В рамках акции юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие новый счет в банке, получат 50%-ную СКИДКУ на комиссию по валютным переводам за границу, а также смогут БЕСПЛАТНО пользоваться рядом банковских продуктов и услуг:

Открытие счета - БЕСПЛАТНО;

Комиссия по конвертации валют - БЕСПЛАТНО;

Зарплатные карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО;

Открытие бизнес-карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО;

Интернет-банкинг – БЕСПЛАТНО.

Возможность удаленного открытия счета избавит вас от необходимости тратить дополнительное время, приходя в банк и ожидая в очереди.

Если вы хотите в новом году продолжить свой бизнес с надежным партнером, выбирайте Банк Республику!

Кампания продлится до 30 апреля 2021 года.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.