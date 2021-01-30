Пресс-секретарь Эрдогана призвал экспертов изучить опыт Карабахской войны

В процессе освобождения Карабах а Турция была рядом с Азербайджаном, и, действуя по принципу «одна нация - два государства», был положен конец 30-летней тоске азербайджанцев по Карабах у. Как передают турецкие СМИ, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Был положен конец большой несправедливости. Карабахская война и проходившие процессы на самом деле являются хорошей темой исследования для молодых экспертов. Я рекомендую нашим друзьям, специализирующимся на вопросах внешней политики, более детально исследовать это», - сказал Ибрагим Калын.

Пресс-секретарь Эрдогана отметил, что исследователи могут изучить, как замороженный на протяжении 30 лет конфликт был решен за 44 дня.

«Что происходило в эти дни? Какие шаги были предприняты? Это будет действительно важное исследование. Решение карабахского конфликта неминуемо приведет к новой геополитической ситуации на Южном Кавказе, и здесь появятся новые возможности. В ближайшее время мы увидим это», - сказал он.