Azercell Бизнес предлагает новый безлимитный интернет для корпоративных клиентов

Новые безлимитные интернет-пакеты GigaMax, разработанные для удовлетворения бизнес-потребностей абонентов, позволяют загружать и скачивать большие объемы данных, проводить видеоконференции и виртуальные встречи, а также пользоваться интернетом с высокой скоростью и минимальными задержками. Безлимитные интернет-пакеты открывают возможность пользоваться интернетом по доступной цене, не беспокоясь об объеме трафика, а также непредвиденных расходах.

Принимая во внимание растущий спрос на мобильный интернет, Azercell Бизнес впервые в Азербайджане разработал уникальное предложение для корпоративных абонентов с опцией неограниченного использования интернет-трафика.

Новый продукт, представленный впервые в стране Azercell Бизнес, предлагается корпоративным абонентам в виде трех интернет-пакетов с учетом различных требований к мобильному интернету:

GigaMax, быстрый доступный и безлимитный интернет-пакет со скоростью до 1 Мбит/с, предлагается абонентам всего за 9,90 AZN в месяц. Этот пакет является идеальным вариантом для веб-сёрфинга, онлайн-мессенджеров, управления электронной почтой и других основных бизнес-потребностей, связанных с интернетом.

GigaMax +, безлимитный интернет-пакет, на который вы можете полностью положиться, оставаясь на связи и контролируя свой бизнес, где бы вы ни находились. Данный пакет позволяет вам использовать высокоскоростной интернет со скоростью до 5 Мбит/с всего за 19,90 AZN в месяц. GigaMax + удобен для обмена и передачи объемных файлов различного типа, а также для управления веб-ресурсами вашей компании и её присутствия в соцсетях.