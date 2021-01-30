Дмитрий Медведев: урегулирование в Карабахе надо обсуждать и с Турцией

Вопрос урегулирования в Карабахе надо обсуждать и с Турцией, таковы реалии региона, сказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским журналистам, отвечая на вопрос о роли Турции в урегулировании в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Турция – наш сосед и очень важный партнёр. И очень близкая страна для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать", - заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, у Москвы и Анкары выстроен продуктивный диалог, президенты двух стран постоянно общаются на эту тему, принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие служащие и российские.