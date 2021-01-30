Медведев назвал филигранной работу Путина по нормализации ситуации вокруг Карабаха
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал филигранной работу президента России Владимира Путина по нормализации ситуации вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, сообщает ТАСС.
"И очень хорошо, что благодаря работе президента России - причем эта работа была филигранная, я в один из дней наблюдал за этой работой, Владимир Владимирович находился в часовых дискуссиях между всеми участниками этого конфликта - если бы не его работа, скажем прямо, этот конфликт мог бы продолжаться до сих пор", - подчеркнул Медведев.
Он добавил, что "это огромный труд, за который и Азербайджан, и Армения должны быть в очень большой степени признательны президенту России".
После того как в ноябре 2020 года "горячая фаза" конфликта в регионе была прекращена, "ситуация в целом успокоилась, и это самое главное, люди не погибают и есть возможности для развития", отметил зампред Совбеза России.
Медведев напомнил, что 11 января 2021 года "встречались президенты трех стран в Москве и наметили пути по экономическому оздоровлению ситуации".