Медведев назвал филигранной работу Путина по нормализации ситуации вокруг Карабаха

"И очень хорошо, что благодаря работе президента России - причем эта работа была филигранная, я в один из дней наблюдал за этой работой, Владимир Владимирович находился в часовых дискуссиях между всеми участниками этого конфликта - если бы не его работа, скажем прямо, этот конфликт мог бы продолжаться до сих пор", - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что "это огромный труд, за который и Азербайджан, и Армения должны быть в очень большой степени признательны президенту России".

После того как в ноябре 2020 года "горячая фаза" конфликта в регионе была прекращена, "ситуация в целом успокоилась, и это самое главное, люди не погибают и есть возможности для развития", отметил зампред Совбеза России.

Медведев напомнил, что 11 января 2021 года "встречались президенты трех стран в Москве и наметили пути по экономическому оздоровлению ситуации".