В Минздраве рассказали, как остановить коронавирус в Азербайджане

«Жесткие карантинные меры, применяемые в Азербайджане, дали свои положительные результаты. В настоящее время в стране наблюдается снижение числа случаев заражения. Однако повторный всплеск может произойти в случае несоблюдения гражданами действующих правил. В этой связи с целью предотвращения распространения заболевания с 18 января 2021 года в Азербайджане началась вакцинация против коронавирусной инфекции». Как сообщает haqqin.az, об этом сообщила заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, проведение вакцинации еще не означает окончания заболевания и полную победу над коронавирусом. После этого еще какое-то время каждый должен соблюдать требования карантинного режима, соблюдать социальную дистанцию, продолжать пользоваться медицинской маской и другими защитными средствами. Основной целью вакцинации является предотвращение осложнений и смертности.

Если у 70% населения сформируется естественный иммунитет, вызванный заболеваемостью среди населения, и в то же время искусственный иммунитет, вызванный мерами вакцинации, эпидемический процесс остановится. Меры по вакцинации в стране проводятся поэтапно. На первом этапе будут вакцинированы люди из группы риска. Это в первую очередь медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями дыхательной системы, лица старше 65 лет и другие.

A.Алиева также отметила, что используемая в Азербайджане вакцина CoronaVac безопасная и эффективная: «Эффективность вакцины была высоко оценена на основе клинических исследований (91,5%)».