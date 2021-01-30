В Казахстане разрешили ездить на машине без водительских прав

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Поправки связаны с отменой административной ответственности за управление автомобилем без водительских прав и регистрационных документов на транспортное средство.

Теперь сотрудники полиции будут проверять наличие у водителя документов по своей базе данных, для чего достаточно удостоверения личности. Нормы закона распространяются только на граждан Казахстана.