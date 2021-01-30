Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 2 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Прогнозируется умеренный южный ветер, который днем усилится, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорных районах 3-7 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.