МЧС опровергло слухи о больных коронавирусом детях

В последние дни на некоторых страницах в социальных сетях распространяется не соответствующая действительности информация о размещении специальных коек для инфицированных коронавирусом детей в госпитале медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям в поселке Зых города Баку, сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям опровергает эту информацию и еще раз обращается к средствам массовой информации и пользователям социальных сетей с призывом не распространять неофициальную, неуточненную информацию, в то же время просит общественность доверять лишь официальной информации.