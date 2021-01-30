Таджикистан открывает мечети
В Таджикистане сегодня, 1 февраля, открываются все мечети, закрытые в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса.
«С 1 февраля 2021 года на территории страны разрешается проведение коллективного богослужения в религиозных объединениях, в том числе пятничных намазов в мечетях со строгим соблюдением правил личной и общественной гигиены», – цитирует таджикское информагентство Avesta решение, принятом ранее Республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Таджикистане.