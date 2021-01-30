Нужно ли вакцинироваться переболевшим?

Тем, кто переболел коронавирусом, не стоит спешить с вакцинацией, даже если количество антител у них снизилось, заявил в интервью "Известиям" заместитель директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент Российской академии наук Александр Горелов.

"До осени переболевший абсолютно точно не подлежит вакцинации - у него свой естественный, напряженный иммунный ответ", - сказал он.

"Если антител нет, это не значит, что другие иммунологические механизмы не работают. М-антитела живут не больше двух месяцев, G - у кого-то четыре месяца, у кого-то шесть. Это нормальное явление. Но Т-клеточная память остается, и при встрече с вирусом вновь выбрасываются антитела", - объяснил Горелов.

На вопрос, как долго сохраняется иммунологическая память, российский ученый ответил, что точных данных об этом пока нет, но ученые работают над этим.