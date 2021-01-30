«Даже в 90-х такого не было»: Наира Зограбян о рекордной эмиграции армян в Россию

По словам армянского политика, сегодня утром она специально съездила в ереванский аэропорт "Звартноц", чтобы понаблюдать за тем, каким будет пассажиропоток в Россию.

Открытие российских границ для граждан Армении положит начало рекордной эмиграции из Армении в Россию. Об этом "Вестнику Кавказа" сказала депутат от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

"Я только что из аэропорта. Как депутат хотела посмотреть, какая там ситуация, и вы не представляете, насколько она накаленная. Берут билеты в одну сторону, в Москву... Такого ажиотажного спроса на рейсы в Россию никогда не было. Армению ожидает самая большая миграция за последние 30 лет, даже в 90-х годах прошлого века такого не было", - сказала Зограбян изданию.

Причинами подобной рекордной миграции Зограбян назвала "во-первых, война. Во-вторых, армяне уже не чувствуют себя в безопасности в своей стране. В-третьих, и это самое главное, экономическая ситуация в Армении слишком тяжелая".

"...Судя по общей атмосфере, в Армении будет попросту демографический кризис..." - обратила внимание депутат от "Процветающей Армении".

"Только сегодня, 1 февраля, из Еревана улетело в Россию 6 рейсов, из которых 4 - в Москву. В Минводы первый рейс улетел в 7:55. Это национальная трагедия. У многих наших граждан уже были билеты, но у них тест на коронавирус оказался положительным, и только представьте себе, что потеряли возможность улететь в Россию..." - подчеркнула Наира Зограбян.