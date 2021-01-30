Военный переворот заставил жителей Мьянмы массово скупать продукты

Жители Янгона массово скупают продукты и снимают наличные из банкоматов на фоне происходящего в стране военного переворота.

Как рассказал РИА Новости россиянин, живущий в крупнейшем городе Мьянмы, в основном люди скупают продукты длительного хранения. Кроме того, у банкоматов наблюдаются очереди.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и госсоветника, главу МИД Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.