Таможенники предотвратили контрабанду крупной партии бриллиантов видео
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили контрабандный ввоз бриллиантов на территорию Азербайджана.
Как сообщили в Госкомтаможни, при проведении сканирования чемодана гражданина Азербайджана, прибывшего в Международном аэропорту Гейдар Алиев рейсом Стамбул-Баку, на мониторе высветились подозрительные предметы.
В ходе осмотра в коробках из-под какао Nesquik и İntense, салфетках Baby Wipes, коробке от соковыжималки Kenwood было обнаружено 10 пакетов с бриллиантами. Эти предметы не были заранее задекларированы.
Согласно заключению Центра судебной экспертизы Министерства юстиции, общая масса обнаруженных бриллиантов составляет 3901,60 карата (780,32 грамма), средняя цена – около 485 тысяч манатов.