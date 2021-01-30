Полицейский получил срок из-за просьбы Анвара Пириева

Также суд запретил ему в течение трех лет работать в правоохранительных органах.

Центральный районный суд Новосибирска приговорил к 1,5 года лишения свободы условно бывшего полицейского Евгения Пушкарева за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни граждан, пишут российские СМИ.

По материалам дела, в 2016 - 2017 гг. Пушкарев собирал по просьбе совладельца сети кофеен Traveler's Coffee Анвара Пириева сведения об адвокатах, представлявших интересы его конкурентов в борьбе за этот товарный знак. При этом он использовал служебное положение, возможности и средства МВД.

По версии следствия, в 2017 году сотрудник полиции получил за незаконное распространение сведений о частной жизни более 300 тыс. рублей. Кроме того, согласно заранее достигнутой договоренности взяткодатель должен был передать сотруднику полиции автомобиль иностранного производства стоимостью не менее 800 тыс. рублей.

Во время следствия Пушкарева уволили из органов внутренних дел за совершение порочащего поступка.

Пириев в результате корпоративного конфликта вокруг бренда Traveler's Coffee стал контролировать одну из частей бизнеса, перешедшую к ООО "Трэвэлерс кофе Москва". В марте 2016 года из-за нарушений со стороны ООО "Трэвэлерс кофе Москва" Traveler's Coffee International Ltd расторгла договор с этим ООО в одностороннем порядке.

Сеть кофеен Traveler's Coffee работает с 1998 года, насчитывает около 100 кофеен в России, Украине, Казахстане и Азербайджане, Киргизии.