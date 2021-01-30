Иммунитет от COVID передается от матери к ребенку

Врачи из Детского госпиталя Филадельфии (США) установили, что при беременности иммунитет к коронавирусной инфекции может передаваться от матери к ребенку. На материал об исследовании обратили внимание российские СМИ.

В научном проекте приняли участие более 80 женщин. Специалисты измерили у них количество антител к COVID-19. Как показали результаты, у 87% младенцев присутствовали антитела.

Ученые предполагают, что передача иммунитета происходит при беременности через пуповину.

При этом было не важным, имела ли будущая мама традиционные признаки заболевания или переносила его бессимптомно. По мнению авторов исследования, чем раньше беременная заражается коронавирусом, тем выше шансы передачи антител к ребенку.