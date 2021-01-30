Россия напомнила Белоруссии о неизбежности единой валюты

Интеграция России и Белоруссии должна проходить теснее, сближать экономики надо по максимуму. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, прорабатывать следует разные вопросы, в том числе введение единой валюты. Альтернативы интеграции, подчеркнул Медведев, не существует, хотя вначале в соседней республике должна нормализоваться внутренняя ситуация.

Замглавы Совбеза напомнил, что на неизбежность такого развития событий указывают как особые человеческие отношения между жителями России и Белоруссии, так и полная заточенность белорусской экономики на своего партнера.

«Они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут», — подчеркнул Медведев, объясняя необходимость интеграции. Принять упреки со стороны Минска в давлении российский чиновник отказался. По его мнению, Москва ни на кого не давит, просто такое сближение в ее интересах.