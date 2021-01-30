Пользователи Reddit вызвали переполох на рынке драгметаллов

Мировые цены на серебро продолжили рост. В ходе торгов в понедельник, 1 февраля, стоимость унции пробила отметку в 30 долларов и приблизилась к многолетнему рекорду, передает Bloomberg. Рост коснулся и горнодобывающих компаний, например, China Silver Group выросла на 45 процентов на бирже в Гонконге, в то время как австралийская Silver Mines подорожала на 49 процентов.

Рост мог произойти из-за покупок частных инвесторов, пишет Reuters, которые переключились на драгоценные металлы. Рост цен начался еще в конце января 2021-го после того, как в сообществе частных инвесторов на Reddit появилось сообщение с призывом вкладываться в этот металл.

Ранее на волне спекулятивных покупок резко выросли акции американского ретейлера видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC, а также Nokia, BlackBerry и других компаний, которые на Reddit называли недооцененными. Миллионы мелких инвесторов-физлиц объединились в группу WallStreetBets и начали активно скупать акции, которые сильно упали в цене. В результате за пару недель акции компании выросли более чем в десять раз, а ряд фондов был вынужден закрыть свои короткие позиции («шорты») с миллиардными убытками.

Однако пока маловероятно, что индивидуальные трейдеры смогут добиться такого же эффекта на рынке серебра, как на рынке акций. «Одно дело создать шорт-сквиз на рынке акций и совсем другое — на рынке сырья, где есть физические запасы, в три раза превышающие ежедневный объем торгов фьючерсами», — заявил директор по исследованиям брокерской компании BullionVault. По его мнению, рынок серебра не сможет долго удерживать внимание пользователей Reddit.