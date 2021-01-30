Ильхам Алиев на открытии подстанции "Хырдалан" фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии реконструированной 220/110/10-киловольтной и новопостроенной 110/35/10-киловольтной подстанции "Хырдалан", сообщает АзерТадж.