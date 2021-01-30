Кроме охваченного беспорядками города Триполи, протесты вспыхнули и в столице страны, и во всех более-менее крупных городах. В Баальбеке группа местных торговцев призвала власти выплатить им компенсацию за коронавирусные ограничения. В противном случае, они угрожают открыть свои магазины, несмотря на жёсткий локдаун.

С другой - сообщается, что раздадут бесплатную еду в качестве гуманитарной помощи 50 000 бедных семей в Триполи. Остается непонятным, когда это произойдёт и кому конкретно достанется помощь. Но вот то, что стабилизации в стране эта мера поможет как мертвому припарки – совершенно очевидно.

Изредка из ливанских кабинетов власти доносятся отголоски каких-то телодвижений, но они не приносят успокоения, а только накаляют обстановку в стране. Руководство Ливана пробует метод кнута и пряника: с одной стороны, президент Мишель Аун созвал встречу лидеров политических фракций, на которой заявил о необходимости покарать организаторов беспорядков в Триполи, а военным поручить усилить охрану административных зданий и не допускать уничтожения государственной собственности.

Правительство безмолвствует. Ответа на вопрос: «Как успокоить народ и остановить хронические протесты в стране?», - ни у кого нет. Да и не может быть. Экономический кризис уже давно перешёл в критическую стадию, а рекордные цифры по количеству заражений коронавирусом не позволяют снять локдаун, как того хотят демонстранты.

Поскольку проблема Ливана – не столько в экономике, сколько в системном противоречии: в обществе уже перезрел запрос на новые элиты и новых политических лидеров. А кандидатур, отвечающих этим требованиям как не было, так и нет. И не предвидится. Трагедия Ливана именно в этом, а потому местный бунт, длящийся с небольшими перерывами уже без малого год, является столь же бесконечным, сколько и безнадежным.

Вот ведь в чем дело: народ хочет смены власти, некоррумпированных, честных политиков. Чудесно. Аплодирую. Но вот незадача: политики-то тоже люди, такие же ливанцы. Местные. Обыкновенные, по сути, те же люди с улицы, только волею судеб оказавшиеся во власти.

Тут-то и начинается. Ливанцы могут с пеной у рта хаять коррупцию – но ровно до того момента, пока кто-то из их многочисленных родственников и знакомых не попадет во власть. Этого счастливчика семья+клан+соседи начинают эксплуатировать, что называется, «и в хвост, и в гриву»: ради извлечения наживы родным и близким, получения «теплого местечка», решения вопросов «по-быстрому» и в свою пользу, особенно если законным путем решить эти вопросы не удается.

Когда любая ливанская семья сталкивается с какой-то проблемой, то первый вопрос, который для неё встает: «Кто из нашей родни или друзей, кому мы что-то хорошее когда-то сделали, и он нам ответно должен, может помочь?». И попробуй откажи – навеки останешься с клеймом «неподкупного мерзавца», «подлеца», «гаденыша», «сущей шармуты», который «совсем забыл про кровные узы» или «забыл про все хорошее, что было ему когда-то сделано». Это часть менталитета. Причем - неотъемлемая часть, своего рода генетический код. И не только в Ливане…

Откуда в таком контексте взяться честным и некоррумпированным политикам? Для их появления в местных условиях попросту нет никаких предпосылок, свои же, близкие, задавят: «А не нужно покушаться на устои, традиции и скрепы!» Больна не только политическая система Ливана, больно само общество. И как вот это всё лечится - не знает никто.

Как горько шутят сегодня сами ливанцы, «надежда остается только на третье пришествие Эммануэля Макрона». Французский президент на днях как раз заявил о своей готовности посетить Бейрут, а его предложения ливанскому правительству, о которых уже говорилось на haqqin.az, всё еще остаются в силе. Ну, удачи ему, что ещё можно на это сказать…