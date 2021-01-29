Игорь Коротченко: России необходимо серьезно поговорить с Арменией

Одной из проблем послевоенного урегулирования на Южном Кавказе по-прежнему является то, что во власти в Армении находятся слишком много политических маргиналов, чье поведение вступает в противоречие с международными обязательствами республики и идет против ее союзнических отношений, в частности с Россией. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя призыв посла Армении в Нидерландах Тиграна Балаяна к введению европейских санкций против Азербайджана по аналогии с "санкциями Навального", введенными против России.

Напомним, в интервью голландскому изданию Weekblad Elseveir Тигран Балаян сослался на антироссийские "санкции Навального" как на достойный примера прецедента вместо того, чтобы осудить их несправедливость и необоснованность.

"Когда посол страны-союзника России выступает с подобного рода заявлениями, мы можем назвать его политическим маргиналом. К сожалению, сегодня в Армении очень много политических маргиналов среди элиты и государственных служащих. Данное интервью в целом – это наглядное проявление национализма, грубой пропаганды и отсутствия понимания политической реальности", - прежде всего подчеркнул Игорь Коротченко.

"Армения продолжает информационную войну с Азербайджаном, хотя проиграла на поле боя, где армянская армия была разгромлена и капитулировала в результате 44-дневной войны. Тем не менее, как мы видим, деятельность армянской пропаганды ничуть не изменилась, она по-прежнему продолжает атаковать. Выводы отсюда очень простые: силы – а это те же люди, что выступают за реванш и пересмотр итогов Второй Карабахской войны, – призывающие к санкциям против Азербайджана с опорой на антироссийский опыт "санкций Навального", достойны только осуждения", - указал он.

"Армения пытается сейчас искать поддержку реваншистским планам в Европе и в США. Джозеф Байден оживил армянское лобби в Штатах, дал им определенные надежды, во Франции после капитуляции Еревана армянское лобби активизировалось. Подобные призывы к санкциям попросту смешны, и действенного влияния на политические процессы на Южном Кавказе не окажут, и все-таки надо понимать, что армянская пропаганда, в отличие от армии, не сдается: механизмы ее функционирования и через официальных представителей Армении, и через диаспору стали еще более активными, чем во время боевых действий. Поэтому такие заявления надо отслеживать и реагировать на них", - призвал эксперт.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" обратил внимание, что Армении стоило бы вместо попыток поставить вопрос о реванше с помощью Запада заняться нормализацией собственной жизни в мирных условиях. "Армения сегодня находится в бедственном финансово-экономическом положении, экономики как таковой нет, все отрасли разрушены, государственный долг огромен, фактически речь идет о преддефолтном состоянии. В таких условиях для Армении единственный выход – добрососедские отношения с Азербайджаном и Турцией, ответственные союзнические отношения с Россией, участие в региональных экономических и транспортных проектах. Другого выхода из той ситуации, в которую Ереван завел себя сам политикой оккупации, у него нет", - заявил он.