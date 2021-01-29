Игорь Коротченко: России необходимо серьезно поговорить с Арменией
Одной из проблем послевоенного урегулирования на Южном Кавказе по-прежнему является то, что во власти в Армении находятся слишком много политических маргиналов, чье поведение вступает в противоречие с международными обязательствами республики и идет против ее союзнических отношений, в частности с Россией. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя призыв посла Армении в Нидерландах Тиграна Балаяна к введению европейских санкций против Азербайджана по аналогии с "санкциями Навального", введенными против России.
Напомним, в интервью голландскому изданию Weekblad Elseveir Тигран Балаян сослался на антироссийские "санкции Навального" как на достойный примера прецедента вместо того, чтобы осудить их несправедливость и необоснованность.
"Когда посол страны-союзника России выступает с подобного рода заявлениями, мы можем назвать его политическим маргиналом. К сожалению, сегодня в Армении очень много политических маргиналов среди элиты и государственных служащих. Данное интервью в целом – это наглядное проявление национализма, грубой пропаганды и отсутствия понимания политической реальности", - прежде всего подчеркнул Игорь Коротченко.
"Армения продолжает информационную войну с Азербайджаном, хотя проиграла на поле боя, где армянская армия была разгромлена и капитулировала в результате 44-дневной войны. Тем не менее, как мы видим, деятельность армянской пропаганды ничуть не изменилась, она по-прежнему продолжает атаковать. Выводы отсюда очень простые: силы – а это те же люди, что выступают за реванш и пересмотр итогов Второй Карабахской войны, – призывающие к санкциям против Азербайджана с опорой на антироссийский опыт "санкций Навального", достойны только осуждения", - указал он.
"Армения пытается сейчас искать поддержку реваншистским планам в Европе и в США. Джозеф Байден оживил армянское лобби в Штатах, дал им определенные надежды, во Франции после капитуляции Еревана армянское лобби активизировалось. Подобные призывы к санкциям попросту смешны, и действенного влияния на политические процессы на Южном Кавказе не окажут, и все-таки надо понимать, что армянская пропаганда, в отличие от армии, не сдается: механизмы ее функционирования и через официальных представителей Армении, и через диаспору стали еще более активными, чем во время боевых действий. Поэтому такие заявления надо отслеживать и реагировать на них", - призвал эксперт.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" обратил внимание, что Армении стоило бы вместо попыток поставить вопрос о реванше с помощью Запада заняться нормализацией собственной жизни в мирных условиях. "Армения сегодня находится в бедственном финансово-экономическом положении, экономики как таковой нет, все отрасли разрушены, государственный долг огромен, фактически речь идет о преддефолтном состоянии. В таких условиях для Армении единственный выход – добрососедские отношения с Азербайджаном и Турцией, ответственные союзнические отношения с Россией, участие в региональных экономических и транспортных проектах. Другого выхода из той ситуации, в которую Ереван завел себя сам политикой оккупации, у него нет", - заявил он.
Игорь Коротченко также выразил сожаление тем, что Армения не является самостоятельным игроком на международной арене и не противостоит западным санкциям против ее союзника России. "Мы видим на постсоветском пространстве мало стран, которые могут позволить себе независимую политику, большинство так или иначе вынуждены учитывать интересы Запада. Мало стран, которые могут действовать самостоятельно, и среди реальных партнеров стоит назвать, пожалуй, Казахстан и Азербайджан – самодостаточные государства с хорошей, прочной экономикой и сильным руководством. Эти страны могут проводить политику без оглядки на Запад, достаточно привести в пример то, как Азербайджан поддержал Россию по вопросу снятия санкций в ПАСЕ", - напомнил эксперт.
"Армения входит в число тех, кто зависит от политической конъюнктуры. 30 лет она говорит, что является нашим союзником. Но как наш союзник мог позволить, чтобы – еще при Серже Саргсяне – в Ереване было создано самое большое посольство США на постсоветском пространстве? США явно не стремятся к улучшению отношений между Арменией и Россией. Как наш союзник разрешил деятельность в армянских городах сотен, возможно, тысяч организаций, спонсируемых Джорджем Соросом и другими западными агентами? Почему наш союзник продолжает ставить памятники нацистскому коллаборанту Гарегину Нжде? Таких вопросов у России к Армении довольно много, причем по принципиальным моментам", - сообщил Игорь Коротченко.
"России сегодня необходимо серьезно говорить с Арменией о подобных вопросах на государственном уровне, потому что с ней, нашим союзником, довольно много проблем. По таким моментам, как героизация фашизма, в которой Ереван упорствует, или неготовность даже осуждать антироссийские санкции, по всей видимости, мы не сможем найти общий язык, как минимум в ближайшее время", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".