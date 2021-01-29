Армения приступила к великому переселению в Россию?

О том, что Россия и Армения устранят ограничения на въезд и выезд граждан, введенные из-за пандемии коронавируса, стало известно 20 января. Для пересечения границы в любом направлении необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус.

С 1 февраля Россия открывает границы с Арменией. По мнению ряда экспертов, это событие может вылиться в "великое переселение" граждан Армении на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране.

"Могу точно сказать, что в следующем месяце будет беспрецедентная эмиграция. Гордые граждане Республики Армения завтра большими группами и семьями эмигрируют в другие города России, замещая позиции в российском секторе услуг", - написал в воскресенье глава организации VETO Нарек Малян на своей странице в соцсети Facebook.

По его мнению, так начнется "самая крупная миграция в истории Армении".

"Уверен, что армянские эмигранты из Ростова, Пскова, Владикавказа и других второстепенных городов России и дальше будут преподавать патриотизм нашим людям, живущим на Родине, заставляя любить Никола с его рюкзаком", - пишет Малян.

"Думаю, отныне было бы естественно отметить в календаре 1 февраля как день гордого гражданина (Армении), голосующего ногами", - поделился он.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян, миграция в Россию армянских граждан будет зависеть от ряда факторов. "У нас есть довольно большая масса людей, которые обычно работали в России, в прошлом году для них дороги были закрыты. Плюс к этому современные условия для работающих в Армении оставляют желать лучшего, потому что за прошлый год у нас были очень большие потери рабочих мест. В принципе, ожидается, что будет большое число желающих выехать", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, вопрос, какова сейчас ситуация в России, есть ли там предложение рабочих мест для наших граждан. Пока непонятно даже, будет ли возможность трудоустройства хотя бы тем, кто ездил на заработки в РФ в позапрошлом году. Поэтому на вопрос перспектив трудовой миграции пока непросто ответить – но желание уехать из Армении в Россию, чтобы заработать денег, конечно, есть и останется весьма значительным в ближайшее время", - подчеркнул Баграт Асатрян.

При этом в предыдущие годы эмиграция из Армении достигла таких масштабов, что резкого роста желающих остаться на ПМЖ в России ожидать пока не приходится. "За прошлые годы выехали все те, кто хотел выехать, и ожидать большого притока желающих из тех, кто не эмигрировал раньше, не стоит. Безусловно, в Армении сейчас высоко выросло недовольство и внутренним состоянием дел, и политикой властей, но миграция, скорее всего, будет именно трудовой", - прогнозирует экс-глава ЦБ РА.