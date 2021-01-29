Начались турецко-азербайджанские совместные учения видео

В турецком Карсе начались турецко-азербайджанские совместные учения под названием "Зимние учения - 2021", сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что в рамках учений проводятся стрельбы.

Совместные учения продолжатся с первого до 12 февраля.