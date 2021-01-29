Начались турецко-азербайджанские совместные учения видео
В турецком Карсе начались турецко-азербайджанские совместные учения под названием "Зимние учения - 2021", сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Отмечается, что в рамках учений проводятся стрельбы.
Совместные учения продолжатся с первого до 12 февраля.
01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars’ta icra edeceğimiz “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XHzpdY8yyq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2021