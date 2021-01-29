Отдел информации 17:41

Руководствуясь принципом удовлетворенности абонентов, ПО «Азеригаз» начиная с 1 февраля предоставило право выбора счетчиков при их замене для проверки. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО «Азеригаз», при замене счетчиков абоненты могут затребовать установку либо механико-электронного счетчика, либо счетчика предварительной оплаты.

Подобный подход был продемонстрирован и сегодня в ходе установки счетчиков предварительной оплаты Zenner, немецкого производства. Помимо этого, с сегодняшнего дня устанавливаются счетчики предварительной оплаты для группы абонентов, которые утверждали, что механико-электронные счетчики записывают большее потребление газа. Эти утверждения не нашли подтверждения, но несмотря на это «Азеригаз» пошел на такой шаг, руководствуясь удовлетворенностью абонентов. Стоит отметить, что в Азербайджан уже завезли 30 тысяч счетчиков Zenner, а еще 30 тысяч уже заказаны и будут доставлены.