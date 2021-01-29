С сегодняшнего дня абоненты сами выбирают себе газовый счетчик фото
Руководствуясь принципом удовлетворенности абонентов, ПО «Азеригаз» начиная с 1 февраля предоставило право выбора счетчиков при их замене для проверки.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО «Азеригаз», при замене счетчиков абоненты могут затребовать установку либо механико-электронного счетчика, либо счетчика предварительной оплаты.
Подобный подход был продемонстрирован и сегодня в ходе установки счетчиков предварительной оплаты Zenner, немецкого производства. Помимо этого, с сегодняшнего дня устанавливаются счетчики предварительной оплаты для группы абонентов, которые утверждали, что механико-электронные счетчики записывают большее потребление газа. Эти утверждения не нашли подтверждения, но несмотря на это «Азеригаз» пошел на такой шаг, руководствуясь удовлетворенностью абонентов.
Стоит отметить, что в Азербайджан уже завезли 30 тысяч счетчиков Zenner, а еще 30 тысяч уже заказаны и будут доставлены.
Перед тем как сдать в эксплуатацию, счетчики ежедневно проходят испытания в современной лаборатории Департамента метрологи. Каждый день к замене бывают готовы свыше 500 таких счетчиков.
Также отметим, что, согласно правилам, принятым Государственной антимонопольной службой при Минэкономики, газовые счетчики абонентов из группы «население» отправляются на проверку раз в пять лет, а на их место устанавливают новый счетчик. Для абонентов из категории «не население» этот срок составляет 3 года. Данная процедура проводится бесплатно.
Сегодня в Гянджу и Агсу также отправлено определенное количество счетчиков Zenner. Преимуществами нового счетчика являются более комфортное использование, отсутствие проблем с их блокировкой и возможность пополнять средства при еще неиспользованном балансе.