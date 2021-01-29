Xiaomi подала в суд на США

Китайский производитель смартфонов Xiaomi подал в суд на США, добиваясь исключения из черного списка Вашингтона. Туда входят предприятия, которые ведут дела c американской стороной, но связаны с военной отраслью КНР, пишет CNBC.

Вхождение в список не позволяет американским инвесторам покупать акции Xiaomi. Из-за этого компания подала иск против Министерства финансов и Министерства обороны США в окружной суд Колумбии. Xiaomi утверждает, что такие действия властей США «неконституционны, потому что лишают производителя свободы и прав собственности без надлежащей правовой процедуры».

Китайская компания также отметила, что запрет на покупку акций нанесет «непоправимый вред».

«Если Xiaomi потеряет доступ к капиталу США, то компания не сможет в полной мере вести, развивать и финансировать свой бизнес, поддерживать деловые отношения, а также нанимать сотрудников», — говорится в иске.

Производитель также заявил, что не принадлежит и не контролируется китайским правительством или вооруженными силами, а также какой-либо организацией, связанной с китайской оборонной промышленностью.