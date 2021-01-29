Беспилотные такси вышли на дороги Китая

На дорогах Китая появились полностью беспилотные такси. Компания Autox стала второй в мире после американской компании WayMo, которая запустила на дорогах общего пользования сервис беспилотного такси.

Весь флот построен на базе автомобилей Chrysler Pacifica, оборудованных лидарами (англ. Light Detection and Ranging - «обнаружение и определение дальности с помощью света»), радарами и камерами, а также имеющими высокоточную 3D-карту местности, пишут Вести.ру.

Передвигаются такси по Шэньчжэню — городу, который фактически является центром китайского хайтека. Autox показала ролик с пробными заездами, во время которых в машине сидели пассажир и собака. При этом, как пишут профильные журналисты, роботакси во время пилотного тестирования смогут вызвать далеко не все желающие, а лишь ограниченный круг людей.

Похожий этап три года назад проходила компания WayMo, входящая в американский холдинг Alphabet и в итоге без особых фанфар этим летом запустившая полноценный коммерческий сервис беспилотного такси.